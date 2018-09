PSDB estuda ir ao Conselho do Ministério Público contra promotor que acusa Alckmin

O deputado federal Silvio Torres, tesoureiro do PSDB, disse ao Estado que o partido estuda entrar com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra o promotor de Justiça Ricardo Manuel Castro que nesta terça, 4, ajuizou ação contra o ex-governador Geraldo Alckmin, candidato da legenda à Presidência, por suposta improbidade administrativa a partir de repasses de R$ 7,8 milhões da empreiteira Odebrecht para a campanha de 2014.

“Esse comportamento do promotor nos dá motivo para entrar com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público. A denúncia é frágil’, disse Torres ao Broadcast/Estadão.

Na ação, Ricardo Castro pede a indisponibilidade de mais de R$ 39 milhões para garantir ressarcimento e multa em eventual condenação. Também requer a perda do cargo que o tucano estiver exercendo após uma eventual sentença condenatória.

O promotor aponta nove supostas entregas de dinheiro em hotéis de São Paulo para a campanha do tucano em 2014. A soma dos repasses acusados pelo Ministério Público, que obteve informações dos estabelecimentos, além de depoimentos, teria sido de R$ 7,8 milhões.