Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021: importante recomendação aos magistrados e advogados

O enfrentamento de todos os tipos de violências contra as mulheres é tarefa que deve mobilizar a sociedade nas esferas públicas e privadas, e que o apoio do Poder Judiciário é imprescindível para implementar medidas de prevenção e de punição.

Com esse tema em mente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu em 2018, as Resoluções 254 e 255 relativas ao Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder Judiciário e ao Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. Para estabelecer medidas práticas a fim de implementar esses objetivos, o CNJ instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021, que reúne uma série de recomendações aos juízes e a todos os demais integrantes do Poder Judiciário e que deve ser arguido nas ações ajuizadas pelos advogados que defendem causas femininas com perspectiva de gênero.

Um dos objetivos do protocolo é orientar os magistrados a terem uma postura ativa para superarem as desigualdades de gênero. E a orientação já tem dado resultados concretos, com a veiculação de decisões que implementam de forma ativa punição contra comportamentos abusivos praticados contra mulheres.

É o caso da juíza da 57ª Vara do Trabalho, Luciana Bezerra de Oliveira, a qual se deparou com um processo envolvendo uma agressão física sofrida por uma empregada faxineira, em seu local de trabalho. A agressão foi praticada por um colega de trabalho homem, e apesar da abertura de boletim de ocorrência e da agressão ter sido gravada por câmeras, a empresa empregadora não tomou qualquer atitude contra o agressor.

Ao analisar o processo, foi identificada a situação de vulnerabilidade da empregada, trabalhadora de baixa renda e baixa escolaridade, e que se submetia a um trabalho precarizado em empresa terceirizadora de limpeza. Seguindo as diretrizes do protocolo, a empresa foi condenada a arcar com todas as verbas trabalhistas devidas decorrentes de rescisão indireta, além de indenização por dano moral em favor da empregada.

Um tema expressamente tratado na diretriz do CNJ é a atenção ao fato de que muitas vezes a mulher trabalhadora tem o receio de causar a impressão de ser inapta ao trabalho, em razão da sobrecarga causada pelas múltiplas jornadas a que se submetem, como trabalhadoras, mães, e com as tarefas domésticas.

Essa pressão sofrida pelas mulheres para que apresentem resultados satisfatórios em sua vida profissional e pessoal, pode atingir sua saúde física e psíquica, e é recomendável que o Poder Judiciário tenha um olhar de empatia sobre essa condição.

Essa perspectiva pautou o julgamento relatado pela juíza Daniele Mendes de Melo, da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, em processo envolvendo uma servidora pública estadual, mãe solo de um adolescente com necessidades especiais.

A servidora pública procurou o Poder Judiciário pleiteando a redução de sua jornada de trabalho, para fazer frente às suas atribuições como mãe de um jovem de 14 anos autista, com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e transtorno afetivo bipolar. Os julgadores reconheceram que a servidora exercia, na verdade, uma tripla jornada, acumulando o trabalho remunerado, o trabalho doméstico, e a responsabilidade nos cuidados de seu filho especial, além de seus demais dois filhos.

Com a incorporação da perspectiva de gênero trazida pelo Protocolo do CNJ, e após identificar que não havia lei contrária em relação aos servidores estaduais, foi realizada a aplicação analógica de lei que rege os servidores federais, tendo por objetivo suprir as necessidades da servidora como cidadã e como mãe. Assim, foi possível reduzir a jornada de trabalho, sem impacto em sua remuneração.

É importante compreender que o julgamento com perspectiva de gênero não envolve parcialidade ou favoritismo. Bem assim, não significa que os grupos vulneráveis como mulheres e crianças serão sempre vencedores em quaisquer de suas demandas e sim que os julgamentos deverão ter um olhar atento e empático dos magistrados.

O Poder Judiciário está inserido num mundo de desigualdades estruturais, de modo que julgar de forma cega à essas desigualdades e não se atentar à realidade significaria perpetuar um sistema injusto. Seria parcial aplicar a letra fria da lei, sem ter em mente a previsão maior da Constituição Federal e dos tratados internacionais dos quais o Brasil, que têm por objetivo a emancipação feminina e a erradicação de qualquer forma de desigualdade.

Nesse contexto, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero produzido pelo Conselho Nacional de Justiça é uma ferramenta importantíssima para orientar a atuação judicial transparente e respeitosa às partes, e efetivamente atenta às necessidades da sociedade e deve ser evocado pelos advogados que atuam em defesa das mulheres.

*Claudia Abdul Ahad Securato, sócia Oliveira, Vale, Securato e Abdul Ahad Advogados