Proposta de Maia sobre R$ 2,5 bi da Lava Jato leva Alexandre a cobrar manifestação da PGR Decisão do ministro do Supremo, que também pediu posicionamento da AGU, Procuradoria da Fazenda e do Ministério da Economia, foi dada no âmbito de sugestão do presidente da Câmara para que recursos recuperados da petrolífera pela Lava Jato sejam destinados ao combate a incêndios na Amazônia e ao FNDE