Propósito, networking e resultados na advocacia

O conceito de fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. No contexto abordado, a iniciativa é o exercício da fé em nossa estima, em nosso conhecimento e em nosso otimismo que irradia criatividade, propósito e prosperidade. A adoção deste pensamento gera um movimento mais fluido no amadurecimento intelectual, busca e evolução de conhecimento por meio de leituras, eventos e pessoas. Neste último ponto, as pessoas naturalmente demonstram, quando há um propósito bem firmado, uma espécie de magnetismo pela sua postura, ideias e projetos. É um processo praticamente involuntário que inevitavelmente atrai pessoas mais qualificadas, aumentando o seu círculo social de oportunidades, o networking.

A conceituação de networking é a ação de trabalhar sua rede de contatos, trocando informações relevantes com base na colaboração e ajuda mútua. Essa ação inclui diferentes atividades voltadas à carreira e negócios, por meio da manutenção de relacionamentos interpessoais produtivos. No que tange ao networking, a terceira Lei de Newton não tem validade sobre sua construção. Se na física os opostos se atraem, na vida real as questões são bem diferentes. Carpinejar tem uma frase brilhante sobre os vínculos genuínos nos relacionamentos: “Os opostos se atraem, mas não conseguem permanecer juntos, já os parecidos se repelem e ficam juntos”. É exatamente isso! A chave para a construção perene de relacionamentos é autoridade e propósito no seu negócio, independente de qual seja, o que naturalmente atrai pessoas que compartilham os mesmos valores, projetos e sonhos profissionais que você.

O processo de firmação da fé por meio do exercício constante da inquietude, da ruptura do trivial e do “ir além”, culmina na solidificação de um círculo virtuoso de prosperidade, agindo como um facilitador de oportunidades e fomento do networking. Esta equação deve entregar como produto final os resultados desejáveis. Segundo Winston Churchill: “Por mais bela que seja a estratégia, você deve esporadicamente analisar os resultados”. Este resultado apurado, muitas vezes, é mais do que o retorno financeiro observado de forma isolada, mas sim, toda a cadeia institucional de autoridade, relacionamento e mentalidade que foi construída e que, de forma inexorável, atingiu as metas financeiras almejadas.

Vale lembrar que alguns caminhos práticos e objetivos – e que merecem reflexão futura mais profunda, é claro – podem contribuir nesta equação de propositura de valor, são eles:

Tenha uma fé inabalável em seu propósito e valores, seja resiliente; Pratique o autoconhecimento e entenda suas forças e pontos de melhoria; Identifique sua hiperespecialização e o seu nicho de atuação diferenciado; Defina um público-alvo e o seu conceito de “persona”; Seja ativo nas redes sociais aderentes ao seu objetivo e público; Seja transdiciplinar e dialogue com outras ciências adjacentes a sua área específica; Invista no seu Personal Branding; Gere valor sem esperar nada em troca; Construa relacionamentos perenes e conquiste credibilidade; e Mensure os resultados e crie novas metas.

*Bruno Pedro Bom, advogado e publicitário, fundador da BBDE Comunicação. Consultor, palestrante e autor da obra Marketing Jurídico na Prática publicado pela editora Revista dos Tribunais

*Felipe Pacheco Borges, advogado e sócio do escritório Nelson Wilians Advogados