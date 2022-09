Promotoria denuncia bolsonarista por matar a facadas e golpe de machado petista em Mato Grosso

A 1ª Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte, em Mato Grosso, denunciou Rafael Silva de Oliveira, jovem de 24 anos apoiador do presidente Jair Bolsonaro, pelo homicídio triplamente qualificado de Benedito Cardoso dos Santos, homem de 44 anos apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 2022. A vítima foi morta a facadas e com um golpe de machado em Confresa, no interior no Estado, no último dia 7.

Leia Também Eleitor de Bolsonaro é preso após matar a facadas e tentar decapitar apoiador de Lula em Mato Grosso

Ao descrever as qualificadoras do crime, o Ministério Público Estadual diz que Rafael agiu com ‘desejo assassino e matou Benedito Cardoso dos Santos por motivo fútil (consistente em uma discussão banal envolvendo preferências políticas), com emprego de meio cruel (causando maior sofrimento ao ofendido com uma brutalidade exacerbada usando uma faca e um machado) e mediante recurso que dificultou a defesa (já que a vítima foi atingida pelas costas e, quando já estava caída ao solo sem poder oferecer resistência, foi golpeada várias outras vezes)’.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DENÚNCIA PDF

Segundo a denúncia, Rafael e Benedito estavam em uma chácara chamada ‘Sítio Cabeceira’, quando começaram a falar de política. O acusado defendia Bolsonaro enquanto a vítima falava sobre Lula, quando ‘após divergência de opinião os dois começaram a discutir’. A Polícia diz que Benedito trabalhava numa fazenda que fornecia lenha para a cerâmica onde Rafael era empregado.

Ainda de acordo com a Promotoria, Rafael então pegou uma faca, perseguiu Benedito e o atingiu pelas costas. Ferido e caída no chão, ‘sem que pudesse oferecer resistência’, Benedito foi golpeado várias vezes. O delegado Igor Rafael Ferreira de Oliveira, da Delegacia de Polícia Civil de Confresa, afirmou ao Estadão que o acusado desferiu 15 facadas no rosto da vítima.

Depois, ao perceber que o homem ainda estava vivo, Rafael lhe desferiu mais um golpe, dessa vez com um machado, ‘revelando uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade’, segundo o Ministério Público. A Polícia indicou que o acusado tentou decapitar a vítima.

O órgão narra também que Rafael ‘tentou ocultar as armas usadas para a prática do crime’ e fugiu. Ele foi conduzido para a delegacia após procurar atendimento hospitalar, diz ainda o MP. O suspeito estava com lesões, corte no supercílio e alguns arranhões pelo corpo devido à luta corporal com a vítima, informou a Polícia quando Rafael foi preso.

Como mostrou o Estadão, Rafael foi detido em flagrante e logo em seguida sua prisão foi convertida em preventiva. Ao impor a detenção cautelar, sem data para acabar, o juiz Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes, da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, ponderou: “A intolerância não deve e não será admitida, sob pena de regredirmos aos tempos de barbárie”.

Insanidade mental

Junto da denúncia oferecida à Justiça mato-grossense, a Promotoria pediu ao juízo que seja instaurado um incidente de insanidade mental de Rafael. O Ministério Público solicitou que tal incidente seja processado em ‘auto apartado, com a nomeação de curador e a suspensão do processo, devendo ser observado o prazo máximo de quarenta e cinco dias para o exame’.

Documento LEIA O PEDIDO DO MP-MT PDF

A Promotoria apontou ‘elementos que indicam dúvida sobre a eventual integridade mental do acusado à época do crime e ao momento atual’.

Segundo o órgão, em abril de 2020, a Defensoria Pública do Estado chegou a pedir a internação de Rafael, alegando que ele ‘correria risco de vida, colocava os familiares em risco e a população em geral’.

Em março deste ano, o pedido foi negado sob o argumento de que seria ‘imprudente e desarrazoado ordenar a internação do paciente em estabelecimento médico, contra a sua vontade, em meio a uma pandemia’.

A Promotoria sustenta que a internação ‘não foi negada por ausência de doença ou de necessidade, mas sim por outros motivos, sendo reconhecida inclusive a plausibilidade do pedido e também ratificado o parecer do Núcleo de Apoio Técnico’.