Promotoria vê fraudes de R$ 7 mi em obras de rodovias e faz buscas no DER Bauru

Promotores do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público paulista cumpriu mandado de busca e apreensão na sede do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) em Bauru, a 320km da capital do Estado, nesta quinta-feira, 17. A missão é parte da Operação Conserva, que apura fraudes de cerca de R$ 7 milhões na contratação de serviços para conservação de rodovias.

Além da sede do DER, quatro pessoas e uma empresa foram alvo das medidas, que incluíram também mandados para bloqueios de bens. Entre os suspeitos estão dois servidores do DER e duas outras pessoas ligadas à empresa.

De acordo com o Gaeco, as investigações apontam que o DER realizou licitações no ano de 2012 a fim de contratar empresas para a conservação de rodovias sob sua jurisdição. Em um destes contratos, foram constatados indícios de desvios e fraudes que indicam o suposta crime de peculato.

A estimativa da promotoria é que a prática pode ter gerado prejuízo aproximado de R$ 7 milhões aos cofres públicos.

Segundo a Promotoria, a Operação desta quinta, que contou com apoio de agentes da Polícia Militar, não cumpriu mandados de prisão e buscou apenas elementos que viabilizem a conclusão das investigações.

COM A PALAVRA, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

“O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que colabora com a investigação realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e está à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.”