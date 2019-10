Promotoria prende secretário executivo de Turismo da Paraíba por corrupção e lavagem de dinheiro

O Ministério Público da Paraíba deflagrou nesta quarta, 9, a quinta fase da Operação Calvário, para apurar desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro, em São Paulo, Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro e Paraíba. O secretario executivo de Turismo paraibano Ivan Burity de Almeida foi preso.

Agentes cumprem ainda outros dois mandados de prisão preventiva contra Jardel Aderico da Silva e Eduardo Simões Coutinho.

As informações foram divulgadas pelo Ministério Público da Paraíba.

As ordens de prisão foram expedidas pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba.

O magistrado determinou a execução de buscas em 25 endereços. Os mandados são cumpridos no Rio (4), São Paulo (3), Paraná (5), Alagoas (2) e Paraíba (11).

Na Paraíba, base da operação, as atividades são realizadas nos municípios de João Pessoa, Santa Rita e Mataraca.

A Operação Calvário, desencadeada inicialmente em dezembro de 2018, investiga uma organização criminosa por atos de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos em contratos firmados com unidades de saúde e educação do Estado que, somados, ultrapassam R$ 1 bilhão. O grupo teria atuado também em outros Estados, entre eles o Rio de Janeiro, diz a corporação.

A ação é desenvolvida por uma força-tarefa, composta de promotores do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa (Ccrimp) do Ministério Público da Paraíba.

Da equipe fazem parte a Controladoria-Geral da União, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Também participam da missão os Ministérios Públicos de São Paulo e do Rio e o Tribunal de Contas da Paraíba.

Confira todos os alvos dos 25 mandados de busca e apreensão:

Aléssio Trindade de Barros

José Arthur Viana Teixeira

Ivan Burity de Almeida

Pousada Potiguara/Camaratuba

Conesul Compercial e Tecnologia Educacional Eireli

Márcio Nogueira Vignoli

Hilário Ananias Queiroz Nogueira

Editora Grafset

Vladimir dos Santos Neiva

J.R. Araújo Desenvolvimento Humano Eireli/Editora Inteligência Relacional – com endereços em Ribeirão Preto (SP) e Maceió (AL)

Jardel da Silva Aderico

Antônio Carlos de Souza Rangel

Henaldo Vieira da Silva

Giovana Araújo Vieira

Mário Sérgio Santa Fé da Cruz

Eduardo Simões Coutinho

José Aledson de Moura

Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional (IPCEP)

Brink Mobil Equipamentos Educacionais – com endereços em Colombo, Curitiba, Campina Grande do Sul (PR) e São Paulo (SP)

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem busca contato com a defesa do secretário de Turismo da Paraíba, Ivan Burity de Almeida, e com os outros citados na Operação Calvário. O espaço está aberto para manifestações.