Promotoria prende cinco vereadores de Mogi das Cruzes em investigação sobre corrupção na Câmara, na Saúde e no Serviço de Águas e Esgotos

A Promotoria do Patrimônio Público de Mogi das Cruzes deflagrou na manhã desta sexta, 4, com apoio da Polícia Militar, a Operação Legis Easy para investigar supostos crimes de corrupção na Câmara Municipal, na Secretaria de Saúde e no Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae). Cinco vereadores foram presos.

Ao todo, a Promotoria e a PM buscam cumprir 12 mandados de prisão. Entre os parlamentares que foram alvo das ordens estão: Carlos Evaristo da Silva (PSB), Diego de Amorim Martins (MDB), Francisco Moacir Bezerra (PSB), Jean Lopes (PL) e Mauro Araújo (MDB).

De acordo com os investigadores, as empresas do vereador Mauro Araújo, de seu irmão e de um ex-assessor seriam usadas para lavar dinheiro. As apurações são conduzidas pelo promotor Kleber Basso.

COM A PALAVRA, OS CITADOS

A reportagem busca contato com os vereadores presos. O espaço está aberto para manifestações.

