Promotoria põe Operação Field contra policiais que favoreciam traficantes em São José dos Campos

O Ministério Público do Estado de São Paulo e a Corregedoria da Polícia Militar deflagraram na manhã desta sexta-feira, 8, a Operação Field para desarticular organização criminosa integrada por policiais militares e traficantes de drogas que atuam na zona sul de São José dos Campos.

Agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo. A ofensiva é realizada com atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça Militar d MPSP e tem apoio do Batalhão de Choque.

Participam da operação promotores de Justiça, 119 policiais militares da Corregedoria da PM e 111 policiais militares do Batalhão de Choque da PM.

Segundo a Promotoria paulista, as investigações tiveram início com a instauração de Inquéritos Policiais Militares pelo encarregado do 46° Batalhão da Polícia Militar (São José dos Campos), e contaram com interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça Militar.

Os grampos revelaram indícios de crimes militares praticados por policiais militares que favoreciam traficantes de drogas no bairro Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos.