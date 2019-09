Promotoria pega R$ 600 mil em dinheiro no apartamento de hacker preso em Curitiba

O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), prendeu um hacker na manhã desta quinta, 12, no âmbito da Operação ‘Open Doors’. De acordo com as investigações, os hackers praticavam crimes patrimoniais, como a subtração de valores de contas bancárias de terceiros por meio de transações fraudulentas realizadas em sites falsos.

Além do mandado de prisão, os promotores cumpriram cinco mandados de busca e apreensão – dois em Curitiba, dois em Campo Mourão e um em Ponta Grossa.

O Ministério Público informou que foram apreendidos em Curitiba – no apartamento do hacker preso – mais de R$ 600 mil e dois veículos. Em Campo Mourão foram apreendidos três veículos e cerca de R$ 38 mil, além de cartões bancários e equipamentos.

Os mandados foram expedidos pela Justiça de Barra Mansa, no Rio, e integram operação deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público fluminense.

Também são cumpridos mandados nos estados do Rio, Minas, Goiás e São Paulo.

Operação Nacional

A ‘Open Doors’ é uma das operações que ocorrem nesta quinta, 12, e faz parte de ação nacional de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro deflagrada em nove estados pelos Ministérios Públicos.

As ações regionais acontecem no Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe e são promovidas pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos), a partir de articulação do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC).