Promotoria pega R$ 1 milhão com vereadora e R$ 960 mil com presidente da Câmara de Uberlândia Operações simultâneas deflagradas nesta segunda, 16, pelo grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público de Minas prendeu 20 parlamentares sob suspeita de desvios de recursos públicos e apreende fortuna na residência de Hélio Ferraz, o 'Baiano' (PSDB), que dirige a Casa