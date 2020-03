Promotoria pede a Doria e Covas medidas de isolamento social, testes do coronavírus e contabilização de casos

Os promotores Arthur Pinto Filho e Dora Strilicherk, do Ministério Público de São Paulo, emitiram novas recomendações ao governador João Doria (PSDB) e ao prefeito da capital paulista Bruno Covas (PSDB) diante da crise do novo coronavírus. Segundo a Promotoria, os gestores não têm tomado medidas necessárias quanto ao isolamento social, à informação da população sobre os riscos de contaminação simultânea e à organização de um sistema de contabilização de dados sobre a covid-19.

Documento A recomendação do MP-SP PDF

O Estado de São Paulo é o que mais concentra casos do novo coronavírus, com 240 dos 428 pacientes infectados, além de quatro mortes causadas pela covid-19, segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde.

As primeiras indicações feitas por Arthur e Dora à Doria e Covas foram feitas no último dia 13, ocasião na qual os promotores criticaram o que chamaram que falta de ‘resposta satisfatória’ do governo estadual e da Prefeitura paulistana sobre questionamentos a respeito dos casos de coronavírus.

A nova recomendação da Promotoria foi emitida nesta quarta, 18. Ao todo, são apontadas 10 providências a serem tomadas pelos gestores municipais.

No mesmo dia, o prefeito Bruno Covas determinou o fechamento do comércio de toda a capital paulista para tentar retardar o avanço do novo coronavírus. Lojistas estão proibidos de atender presencialmente o público por 15 dias, a partir desta sexta, 20. Já o governador João Doria, fez uma recomendação, sem imposição legal nem punição, para que os shoppings das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo fechem as portas a partir das próxima segunda-feira, 23, e permaneçam sem funcionar ao menos até o dia 30 de abril.

No novo texto, a Promotoria recomenda aos gestores que tomem, em até 48 horas, uma série de medidas entre elas a integração da coordenação da equipe de contingenciamento da Covid-19 entre Estado e Município, emitindo diretrizes claras sobre o isolamento social e outras medidas de contenção necessárias.

A promotoria também quer que Doria e Covas esclareçam a capacidade do Estado e Município na testagem do vírus e medidas emergenciais que estão sendo adotadas para disponibilização dos kits necessários, efetuando-se remanejamento de verbas orçamentárias da publicidade e de outros setores, se necessário.

O texto também cita a organização do sistema de informação epidemiológico para contabilização do efetivo número de contagiados pelo coronavírus, pelo poder público e iniciativa privada. O Estado mostrou que o primeiro caso de morte pelo coronavírus no País, registrada em São Paulo, não estava entre os casos contabilizados da covid-19.

Arthur e Dora também pedem à Doria e Covas que realizem campanhas sobre a necessidade de manter o isolamento social e evitar deslocamentos desnecessários.

Além disso, os promotores pedem que sejam apresentados dados sobre o número de leitos de UTI disponíveis na cidade de São Paulo e a taxa de ocupação dos mesmos. Essa última informação deverá ser enviada à Promotoria semanalmente.

A recomendação também inclui levantamentos sobre o número de respiradores no sistema de saúde municipal e estadual e o planejamento para a compra de equipamentos mínimos necessários para criação de unidades semi-intensivas de urgência, como respiradores, monitores multi parametrizados e bombas de infusão.

Segundo a Promotoria, ‘urge que o poder público tome todas as medidas para impedir o contágio, planejando, antes que a transmissão comunitária se torne incontrolável, as contrapartidas necessárias, inclusive econômicas, para evitar o caos na saúde pública’.

Os promotores afirmam ainda que ‘causa estranheza’ que os Estados do Rio de Janeiro e Goiás, com número de contagiados inferior à cidade de São Paulo, tenham adotado medidas de isolamento social ‘mais efetivas e restritivas’ do que a cidade e o Estado de São Paulo.

“Num momento de saúde pública mais do que delicado, deve haver plena integração entre os gestores estaduais e municipais da cidade e do Estado de São Paulo, sendo ineficiente meros pronunciamentos individuais dos chefes dos Poderes Executivo Municipal e Estadual pela imprensa”, pontua ainda a recomendação.

COM A PALAVRA, O GOVERNO DO ESTADO

“O Governo de São Paulo prestará todos os esclarecimentos ao Ministério Público para pôr fim a eventuais dúvidas. Reitera, entretanto, que boa parte das ações já implantadas foram amplamente divulgadas. Desde o início, o Governo de SP adota medidas rigorosas de prevenção e realiza ampla divulgação de todas as ações.

Tanto Estado quanto a Prefeitura de São Paulo trabalham em sintonia no combate ao coronavírus. As medidas das duas esferas são complementares e dinâmicas, com possibilidade de revisão a qualquer momento de acordo com a gravidade da situação. As determinações são pautadas por critérios técnicos do Centro de Contingência ao coronavírus e implementadas com a responsabilidade de proteger a saúde pública e atenuar impactos socioeconômicos.

Entre as ações já anunciadas, está a abertura de 1.000 novos leitos de UTI, sendo 600 na Capital pela rede municipal e 400 pelo Governo em todo o Estado; ampliação da entrega de medicamentos de alto custo de um para três meses de tratamento para 830 mil pacientes a partir de 23 de março; vacinação gratuita em farmácias privadas a partir de abril; compra de kits diagnósticos com capacidade para até 20 mil testes, 200 aparelhos respiratórios e estoques de materiais como máscaras, luvas e higienizadores em gel; definição dos hospitais de referência para o tratamento de casos graves.

Na área econômica, foi anunciada a liberação de R$ 500 milhões para aquecer a economia do Estado por meio do Desenvolve SP e Banco do Povo e a recomendação para o fechamento de shoppings e academias da Grande São Paulo até o fim de abril.

Os prédios públicos estaduais estão com regulação no fluxo de entrada da população, o que inclui 652 Postos do Detran, 76 Postos do Poupatempo, 58 restaurantes Bom Prato e 17 postos dos Centros de Integração da Cidadania para impedir aglomerações.

O Governo de São Paulo também solicitou ao Governo Federal a prorrogação da validade da CNH para que os cidadãos não tenham que ir presencialmente renovar neste período.

Para evitar a aglomeração de pessoas nesses locais, o Poupatempo colocou à disposição 40 serviços online e agendamentos do Detran, bem como a defesa de multa e a indicação de condutores deverão ser realizadas online.

As escolas estaduais estão sendo fechadas gradualmente até o dia 23 de março, a partir de quando as aulas serão totalmente suspensas.

Museus, bibliotecas e centros culturais estaduais serão fechados por 30 dias. Os 153 Centros de Convivência do Idoso também serão fechados por 60 dias.

Essas são apenas algumas das principais medidas que já foram tomadas e que demonstram a total disponibilidade e transparência do Governo em relação às decisões que estão sendo tomadas visando a segurança da população no sentido de reduzir a possibilidade de contágio do COVID-19.

Para mais detalhamentos sobre cada uma dessas medidas, as informações completas estão disponíveis no canal oficial do Governo sobre o COVID-19, com atualização diária de informações. O link é o http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.”

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE SÃO PAULO

A reportagem busca contato com a Prefeitura. O espaço está aberto para manifestações.