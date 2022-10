Promotoria no Paraná abre investigação sobre professora que fez gesto semelhante à saudação nazista em aula Ministério Público decidiu apurar conduta da docente do Colégio Sagrada Família, localizado em Ponta Porã, no interior do Estado; vestida de verde e amarelo, ela foi filmada batendo continência e, depois, erguendo o braço direito acima da cabeça, aclamação que remete ao regime de Hitler