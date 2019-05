Promotoria no Maranhão faz buscas na casa da primeira-dama de Paço do Lumiar

O Ministério Público do Maranhão apreendeu, nesta terça, 7, documentos, computadores, celulares e mídias eletrônicas na residência do prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra (PC do B). O alvo da investigação é a mulher do prefeito, a ex-secretária municipal de Administração e Finanças, Neusilene Núbia Feitosa Dutra – atual secretária municipal de Planejamento. Ela está sob suspeita de favorecer empresas por meio de contratos de R$ 13 milhões.

Os promotores cumpriram, ao todo, seis mandados de buscas. Paço do Lumiar, com cerca de 120 mil habitantes, fica a 25 quilômetros da capital São Luís.

A força-tarefa mobilizou a 1.ª Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção (Seccor).

A operação foi deflagrada simultaneamente nas cidades de Paço do Lumiar e São Luís. O pedido de buscas, da 1.ª Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar, foi acolhido pela 1.ª Vara do Termo Judiciário da comarca.

A Promotoria abriu inquérito civil a partir de denúncia à Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão.

A investigação mostra que Paço do Lumiar ‘cometeu irregularidades na contratação de serviços de limpeza e higienização diária, asseio e conservação de áreas internas e externas nas instalações físicas e mobiliárias, roçagem, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos’.

Segundo a Promotoria, a contratação da empresa Araújo & Matos Serviços e Comércio LTDA – ME (Liberty Serviços e Comércio) foi feita através de adesão à Ata de Registro de Preços.

A Promotoria aponta que a empresa anteriormente contratada para prestar serviços gerais à prefeitura de Paço do Lumiar foi o Instituto Bem Brasil.

“Vários contratados continuaram trabalhando, mesmo após a rescisão do contrato. Além disso, foi constatado que parte dos salários pagos pelo município estavam abaixo do valor discriminado. Outros contratados também não receberam o pagamento”, assinala a Promotoria.

De acordo com a investigação, os terceirizados não possuíam vínculo real com o Instituto Bem Brasil e com a Liberty Serviços e Comércio. “Eles estavam, de fato, ligados ao controle da então secretária municipal de Administração e Finanças, Neusilene Núbia Feitosa Dutra”, diz o Ministério Público.

COM A PALAVRA, A PRIMEIRA-DAMA DE PAÇO DO LUMIAR

A reportagem busca contato com Núbia Feitosa Dutra. O espaço está aberto para manifestação também das empresas citadas pelo Ministério Público do Maranhão.