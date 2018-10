Promotoria mira nove empresas por chope de graça aos funcionários que votarem nos candidatos dos patrões

O Ministério Público do Paraná abriu procedimento preparatório eleitoral para investigar nove empresas do município de Cianorte que estariam tentando induzir seus empregados a votar em seus candidatos. A prática, conhecida como voto de cabresto, configura crime eleitoral por conduta de captação ilícita de votos.

Cianorte, com cerca de 80 mil habitantes, fica localizada a 540 quilômetros da capital Curitiba.

A investigação foi aberta com base em documentos indicando que as empresas prometeram benesses aos empregados em troca de votos, como dispensa do expediente na segunda-feira após a eleição e uma comemoração com churrasco e chope grátis caso o candidato dos patrões seja eleito no primeiro turno.

Os documentos encaminhados à Promotoria Eleitoral continham um aviso de que eleitores de candidatos rivais seriam ‘expulsos’ caso fossem às eventuais comemorações.

Na última quarta, 3, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina proibiu a Havan de promover a mesma prática. O dono da empresa, Luciano Hang, apoia Jair Bolsonaro (PSL), e estaria tentando influenciar o voto de seus funcionários com ameaças de demissão em massa e saída do país.

Além de abrir investigação sobre a conduta de 9 empresas de Cianorte, o Ministério Público do Paraná emitiu recomendação administrativa para a classe empresarial destacando que ‘é vedado ao empregador praticar qualquer ato que obrigue ou sugestione o empregado a manifestar-se sobre suas crenças ou convicções políticas ou filosóficas’.

A Promotoria alerta que esse tipo de conduta caracteriza ‘assédio ou coação moral, inadmissível nos locais de trabalho, e discriminação por orientação política’.

A recomendação é para que os empresários se abstenham de ‘divulgar e realizar eventos ou oferecer benefícios aos seus funcionários, de forma a sugestioná-los na escolha dos candidatos às eleições’ – sob pena de responsabilização.