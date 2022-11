Promotoria de Mato Grosso do Sul manda PM guinchar carros e multar manifestantes que protestam próximo a quartel do Exército em Dourados

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) mandou a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Militar liberarem as ruas no entorno da 4.ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, em Dourados, município a 250 quilômetros da capital Campo Grande, onde estão acontecendo manifestações contra o resultado da eleição.

Documento Leia o ofício PDF

O promotor de Justiça João Linhares também determinou que os veículos usados para bloquear as ruas da região sejam multados e até guinchados. Ele afirma que os carros estão estacionados em lugares proibidos e ‘causando muitos transtornos na localidade’.

O despacho ainda requisita buscas pessoais se houver ‘fundada suspeita’ de que os manifestantes estão armados.

O ofício foi enviado ao comandante da Polícia Militar, coronel Everson Antônio Rozeni, e ao comandante da Polícia Rodoviária Militar, Marcos Vinícius Poleti, e pede a adoção de medidas ‘imediatas’.

O promotor cita a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a liberação imediata de todas as vias públicas bloqueadas.

O secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antonio Carlos Videira, disse ao Estadão que as equipes de inteligência estão no local fazendo levantamentos e a identificação de lideranças e financiadores.