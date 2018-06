Promotoria arquiva inquérito de caixa dois na campanha de Mercadante

O promotor de Justiça eleitoral Luiz Henrique Cardoso Dal Poz promoveu o arquivamento do inquérito sobre suposto caixa dois na campanha do ex-ministro Aloízio Mercadante (PT) ao governo de São Paulo, em 2010. A investigação tinha como base a delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, no âmbito da Operação Lava Jato.

A informação sobre a promoção de arquivamento do inquérito contra Mercadante foi divulgada pelo repórter Walace Lara, da TV Globo, e confirmada pela reportagem do Estadão.

Ricardo Pessoa afirmou ter feito doações de R$ 250 mil em espécie ao então candidato petista, não registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Ele afirmou que houve uma reunião entre o coordenador de campanha do Aloízio e o presidente da Constran – integrante do grupo UTC-, João Eduardo Cerqueira de Santana, para os supostos acertos.

Para o promotor, ‘os informes de Ricardo Pessoa, além das referidas divergências e imprecisões de temas nucleares, não foram confirmados por outras circunstâncias, tanto no âmbito da prova pessoal, documental ou pericial, remanescendo somente as suas versões’.

“Não se ignora que tais movimentações financeiras (caixa 2) são caracterizadas pela clandestinidade e ação fraudulenta de seus operadores, razão pela qual, a somatória das circunstâncias indiciárias não raras vezes são, acertadamente, suficientes até mesmo para o desate condenatório. Não é o caso destes autos”, afirmou.

COM A PALAVRA, MERCADANTE

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa. O espaço está aberto para manifestação.