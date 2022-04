Promotoria investiga rifa de ‘melhor pistola do mundo’ oferecida por equipe da Guarda Civil de Goiânia

O Ministério Público de Goiás instaurou um procedimento extrajudicial para investigar o sorteio de uma arma de fogo pela equipe da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. A rifa foi anunciada em vídeo publicado no perfil de uma tropa da GCM nas redes sociais. A gravação foi apagada após repercussão.

No vídeo, um agente da Romu anuncia, ao lado de dois colegas, o sorteio de uma pistola Glock 25, a qual é classificada por ele como ‘a melhor pistola do mundo’. De acordo com a gravação, o dinheiro arrecadado com a rifa seria investido na ‘construção’ da nova base da corporação. Para participar do sorteio, o agente instrui os interessados a procurar um dos integrantes da Romu. Ele informa que cada uma das cotas seria vendida por R$ 50 e que o vencedor poderá escolher entre a arma de fogo ou R$ 5 mil.

Em nota, a Guarda Civil Metropolitana informou que a rifa da pistola Glock ‘se dá em função dos trabalhos sociais do Grupamento na lida com crianças e adolescentes e adultos’.

Segundo a corporação, a arma foi doada por um agente de segurança pública que ‘se sensibilizou com o trabalho e frutos colhidos pelos projetos sociais’. A GCM diz ainda que, caso o ganhador da rifa não preencha os requisitos legais para ter a posse da arma, ele levará o prêmio em dinheiro.

O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial da Promotoria goiana informou ter oficiado a Guarda Civil Metropolitana pedindo informações sobre a origem da arma de fogo anunciada no sorteio e questionando quem são os guardas municipais responsáveis pela rifa.

Além disso, o MP quer saber se há prévio certificado de autorização emitido pelo Ministério da Economia para a realização do sorteio da arma de fogo, conforme previsto em lei; e se o comando da corporação conhece a vedação da distribuição de arma de fogo como prêmio.

Outro questionamento da Promotoria é sobre como a GCM vai resguardar que arma de fogo sorteada seja entregue somente à pessoa que preencha os requisitos que possibilitam a aquisição, o registro e o porte de tal objeto, previstos no Estatuto do Desarmamento.

Além disso, o MP pergunta à corporação como será feita a transmissão de propriedade da arma de fogo ao futuro sorteado.

COM A PALAVRA, A GCM DE GOIÂNIA

– A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia informa que não está acontecendo uma construção da base da ROMU e sim a reforma de uma estrutura de uma escola antiga. Na área cedida à Ronda Ostensiva Municipal (Romu), pertencente ao município de Goiânia, funcionava uma escola estadual, agora desativada. Sendo assim o objetivo é proporcionar aos integrantes uma base moderna e com capacidade para operacionalizar as ações policiais e sociais.

– O prédio cedido pela Prefeitura à Guarda Civil Metropolitana, por termo de doação, está sendo recuperado e será anexado à Romu, para melhor acomodar unidades da Corporação. A obra de recuperação da edificação está sendo feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), com recursos próprios do município.

– A rifa da pistola Glock se dá em função dos trabalhos sociais do Grupamento na lida com crianças e adolescentes e adultos. São feitos anualmente trabalhos voluntários em datas comemorativas como Natal, Dia das Crianças, Dia das Mulheres, etc.

– A Glock foi doada por um Agente de Segurança Pública que se sensibilizou com o trabalho e frutos colhidos pelos projetos sociais. Para o ganhador levar a pistola deverá se enquadrar na lei 10.826 (armamento). Caso não preencha os requisitos o ganhador levará o prêmio em dinheiro.