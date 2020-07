Promotoria investiga fraudes em contratos de UTIs em Bertioga e espreita ex-secretária da Saúde do Amazonas Simone Papaiz, que no dia 30 chegou a ser presa pela Polícia Federal em operação sobre desvios na compra de respiradores no Amazonas, teria sido a principal responsável pela assinatura do contrato que é alvo do inquérito do Ministério Público de São Paulo