Promotoria investiga desvios de R$ 9 milhões na Saúde do Rio Operação Pagão cumpre sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão no Rio e em São Paulo contra 12 integrantes da organização social Instituto Lagos Rio que desviavam dinheiro com o pagamento de valores superfaturados, sob o pretexto da aquisição de produtos ou terceirização de serviços necessários ao atendimento das UPAs e Hospitais