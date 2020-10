Promotoria em SP vê participação ‘maciça’ do setor farmacêutico em fraudes e sonegação estimada em R$ 10 bilhões

A investigação que levou à deflagração da 2ª fase da Operação Monte Cristo nesta quinta-feira, 1º, teve início em 2013 e contou com uma força-tarefa de membros do Ministério Público de São Paulo, Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento, Superintendência da Receita Federal em São Paulo e Procuradoria-Geral do Estado. Ao longo desse período, os investigadores buscaram identificar como empresas do mercado farmacêutico operacionalizaram fraudes fiscais bilionárias.

A ação de hoje é a segunda etapa ostensiva do inquérito. Na primeira, em 2017, os investigadores identificaram um grupo que atuava na região do Vale do Paraíba e litoral Norte e Sul paulista. A partir dos acordos colaboração premiada firmados com alguns dos alvos, homologados pela 2ª Vara Criminal de São José dos Campos, as autoridades chegaram a uma rede de 100 empresas farmacêuticas, reais e de fachada, possivelmente envolvidas no esquema de sonegação fiscal.

“A partir destas colaborações, nós reunimos um contexto probatório, que indicava não só a participação daquele grupo com a sonegação fiscal, mas também a participação maciça do mercado do ramo farmacêutico. Quando eu digo maciça, eu estou dizendo que toda a cadeia do ramo farmacêutico participa das fraudes. E são vários os tipos de fraudes. Mas a mais comum, que foi objeto da investigação, é a fraude fiscal estruturada através da utilização de distribuidoras interpostas“, contou o promotor Alexandre Castilho, coordenador da investigação.

Segundo as autoridades envolvidas no caso, pelo menos R$ 10 bilhões foram sonegados nos últimos cinco anos. Para isso, todos os envolvidos na cadeia farmacêutica, desde a indústria, passando pelas distribuidoras e chegando aos varejistas, participariam da estrutura de fraudes fiscais montada.

“Trata-se de um grande esquema de fraude tributária dentro do setor de medicamentos, envolvendo todos os participantes desta cadeia, desde a produção da indústria passando pela distribuição, onde havia interposição de diversas empresas, muitas delas de fachada, entre o fabricante e a distribuição final dos medicamentos nas redes de distribuição a varejo”, explicou José Roberto Mazzarin, auditor fiscal superintendente da Receita Federal em São Paulo.

Foram identificadas duas estratégias combinadas para sonegar as cifras bilionárias. A primeira consiste no envio de medicamentos produzidos em São Paulo para distribuidoras de Goiás. Dessa forma, a indústria consegue burlar a regra da substituição tributária vigente no mercado paulista, que impõe ao fabricante o recolhimento de imposto por toda a cadeia calculado a partir do valor final para venda. Ao enviar os produtos para fora do Estado, a ideia é ‘quebrar’ a cadeia a nível estadual, de modo que os remédios retornam às farmácias paulistas com um crédito que não foi pago na origem.

A segunda estratégia consiste na criação de empresas de fachada, sem patrimônio e registradas no nome de laranjas, usadas como interpostas para impedir a cobrança de débitos tributários.

“A fraude foi construída para que o fisco identifique empresas interpostas que não tem condições de pagar esse tributo”, explicou Gustavo de Magalhães Gaudie Levy, da Secretaria de Fazenda. “Nosso objetivo é justamente vincular essas empresas e toda a cadeia e identificar os reais beneficiários dessa fraude. Só assim a gente vai conseguir recuperar esses valores para o Estado”, completou.

Para obter provas e identificar as empresas participantes do esquema, os investigadores cumpriram 88 mandados de busca e apreensão em todas as regiões do Estado de São Paulo e também em Goiás e Minas Gerais, em endereços comerciais e residenciais de sócios das companhias investigadas.

Na casa de um dos sócios da rede Bifarma, em Santana do Parnaíba, os agentes encontraram R$ 9 milhões em dinheiro vivo (assista abaixo). A contagem inicial da dinheirama estocada em gavetões batia em RS 8 milhões. À tarde, os investigadores concluíram a conferência e chegaram à nova cifra. Em outro endereço alvo de buscas, ao deparar com a Polícia na porta de sua casa, o investigado jogou no lixo R$ 200 mil em dinheiro vivo. Os policiais localizaram os maços de notas.

“Hoje, nós realizamos as buscas contra cinco distribuidoras de grande porte. Uma delas é top 10, Está entre as dez maiores distribuidoras do Brasil. Contra duas redes varejistas que somam mais de 300 lojas e contra uma associação nacional que participa desse esquema”, adiantou Castilho.

COM A PALAVRA, A BIFARMA

“Na manhã de hoje, o grupo BIFARMA foi surpreendido com o cumprimento de ordem de busca e apreensão em sua sede. A empresa esclarece que ainda não possui maiores informações acerca das investigações, posto que, até o presente momento, não foi concedido acesso do procedimento à sua defesa. De toda forma, o grupo BIFARMA, que está no mercado farmacêutico há 45 anos e conta com 3.800 colaboradores ativos e diretos, contesta às acusações feitas pelo Ministério Público de São Paulo e esclarece que jamais praticou qualquer irregularidade, posto que sua atuação sempre se deu dentro da mais absoluta ética, probidade e transparência, estando à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.”