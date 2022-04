Promotoria em São Paulo entra com ação de improbidade contra deputado Douglas Garcia por ‘dossiê antifacista’

O Ministério Público de São Paulo entrou com ação de improbidade administrativa contra o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) em razão da divulgação do ‘dossiê antifascista’ com quase mil páginas, com nomes, fotos e descrição de pessoas que participaram de ato pró-democracia e contra o governo Jair Bolsonaro em maio de 2020.

Garcia disse que não teve acesso aos termos da ação de improbidade. Mas reagiu. “Deve ser o primeiro caso no mundo em que o denunciante de vândalos e terroristas é perseguido pelo estado por denunciá-los”, disse.

A ação da Promotoria foi apresentada na quarta-feira, 6, à 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. O ajuizamento do processo se dá na esteira do inquérito aberto, em julho de 2020, para apurar suposta utilização de equipamentos públicos da Assembleia Legislativa de São Paulo para elaboração do dossiê.

A Lei de Improbidade prevê sanções de caráter civil, entre elas suspensão de direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento de eventuais prejuízos ao Tesouro, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público.

À época em que tal inquérito foi aberto, a Promotoria indicou que a confecção do documento poderia ter se dado ‘em prejuízo ao erário público, com desvio de finalidade ou de poder, afrontando os princípios constitucionais de legalidade e da moralidade no serviço público’.

No centro da ação de improbidade está o vídeo que o então integrante da tropa de choque bolsonarista em São Paulo divulgou nas redes sociais falando sobre um dossiê que reuniria dados de manifestantes que teriam participado ou defendido o ato autodenominado ‘antifascista’ na Avenida Paulista em maio do mesmo ano. Embora tenha ostentado o suposto documento na gravação, o deputado nega que o dossiê tenha sido criado ou disponibilizado por ele na internet.

O caso já havia chegado à Justiça paulista tanto em ações de indenização por danos morais, ajuizadas individualmente por pessoas citadas por Douglas Silva, quanto em processo em que o Ministério Público de São Paulo pedia que o bolsonarista fosse obrigado a apagar publicações sobre o dossiê e ficasse proibido de expor dados dos manifestantes nas redes sociais.

No âmbito da ação civil pública movida pelo MP, o juiz Márcio Teixeira Laranjo, da 21ª Vara Cível de São Paulo, impôs uma derrota a Douglas Silva, em agosto de 2021, condenando o parlamentar a indenizar todo e qualquer terceiro incluído no dossiê.

Documento LEIA A SENTENÇA DADA POR LARANJO EM AGOSTO DE 2021 PDF

COM A PALAVRA, O DEPUATDO

“Lamento que muitos agentes do Estado brasileiro protejam bandidos e terroristas. Ainda não fui citado dos termos da ação, mas, de acordo com a imprensa, o Promotor Paulo Destro ingressou com uma ação por improbidade administrativa contra mim. Por corrupção? Não! Por denunciar infratores da lei para as autoridades competentes! É uma clara perseguição ideológica e tentativa de intimidação, curiosamente em ano eleitoral. Deve ser o primeiro caso no mundo em que o denunciante de vândalos e terroristas é perseguido pelo estado por denunciá-los”.