Promotoria e Polícia fazem buscas na casa de Crivella e na Prefeitura do Rio em investigação sobre corrupção Ao todo, o primeiro desdobramento da Operação Hades cumpre 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio; as diligências chegaram até aos gabinetes usados pelo prefeito