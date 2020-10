Promotoria do Rio prende ex-deputado Silas Bento e filho por ‘rachadinha’ na Alerj com desvio de R$ 249 mil O ex-deputado e o candidato a vereador por Cabo Frio Vanderson Bento foram denunciados por organização criminosa e peculato, assim como a funcionária Taissa Saldanha Alves, que teria repassado à dupla cerca de R$ 10 mil do salário de R$ 11 mil que recebia da Assembleia Legislativa do Rio