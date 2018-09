Promotoria do Rio planeja abater ‘voo da madrugada’ no dia da eleição

A Procuradoria Regional Eleitoral no Rio emitiu instrução normativa sobre a fiscalização da prática do ‘voo da madrugada’ nas eleições. Dirigido aos promotores eleitorais, o documento visa coibir o derramamento de materiais de campanha, como santinhos, em locais de votação ou em vias próximas, no dia de votação ou na véspera.

A Procuradoria alerta que essa prática configura propaganda irregular e é vedada pela legislação eleitoral, podendo o candidato ser multado pela conduta.

Na instrução, o procurador regional eleitoral Sidney Madruga ressalta a necessidade de celeridade no encaminhamento dessas informações à Procuradoria Regional Eleitoral, já que o prazo para propor ações por propaganda irregular se encerra no dia do pleito.

“Isso permite ao procurador e seus auxiliares ajuizarem, no dia ou na véspera da eleição, eventuais representações no Tribunal Regional Eleitoral, sem o arquivamento das peças de informação”, destaca Madruga no documento.

De acordo com as orientações da Procuradoria, as fotografias da equipe de fiscalização sobre o material distribuído ‘devem possibilitar, com clareza, a identificação dos candidatos beneficiados pela prática’.

A equipe deve ainda apontar dia, horário e local onde o ilícito tiver acontecido, além de uma estimativa do quantitativo de material.