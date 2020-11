Promotoria do Rio denuncia vereador de São João da Barra por usar doméstica como funcionária fantasma em esquema de ‘rachadinha’

O Ministério Público do Rio denunciou na sexta, 30, o vereador da Câmara Municipal de São João da Barra (RJ) Ronaldo Gomes de Souza (Cidadania), que também é candidato à reeleição no município. A Promotoria acusa o parlamentar de conduzir esquema de ‘rachadinha’ (apropriação de salário de funcionário público) desde 2017 junto de uma servidora contratada para ser assessora fantasma.

De acordo com as investigações, o vereador nomeou uma mulher para ser sua assessora legislativa em 2016, com remuneração mensal de R$ 3.712,19. Apesar do cargo, a servidora não exercia função pública e era, na verdade, a empregada doméstica de Ronaldo Souza. A apropriação do salário pago pela Câmara à funcionária fantasma teria começado em janeiro de 2017 e, segundo o Ministério Público, provocou prejuízos de R$ 170 mil.

A Promotoria também aponta que a empregada doméstica não tinha ciência que o vereador utilizou seus dados pessoais para constituir o falso vínculo de trabalho.

Além da denúncia, uma operação foi deflagrada na sexta para cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do vereador Ronaldo Souza e em sua residência. As diligências foram autorizadas pela Vara Criminal de São João da Barra. O parlamentar foi conduzido até à delegacia para prestar depoimento. Denominada ‘Casa Assombrada’, a operação contou com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público.

O vereador foi denunciado pelo crime de peculato. A Promotoria também pediu a suspensão do exercício da função pública.

A reportagem busca contato com a defesa do vereador Ronaldo Gomes de Souza. O espaço está aberto a manifestações.