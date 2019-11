Promotoria do Paraná denuncia Beto Richa, mulher e filho por lavagem de propina

A Promotoria do Paraná denunciou o ex-governador do Paraná Beto Richa, a mulher dele, seu filho e um contador da família por lavagem de dinheiro. A denúncia foi recebida pelo juiz Fernando Bardelli Silva Fischer, da 9ª Vara Criminal de Curitiba, na última sexta, 22.

As investigações apontaram que Richa e a família compraram um conjunto de salas comerciais no Centro Cívico, em Curitiba, no ano de 2013. Os imóveis foram colocados em nome da empresa que concentra o patrimônio da família.

Parte do pagamento teria ocorrido com a utilização de valores recebidos como propina de construtoras investigadas no âmbito da Operação Quadro Negro, que apura desvios de verbas destinadas à construção e reformas de escolas no estado.

A denúncia diz que as salas custaram R$ 2,2 milhões. Destes, cerca de R$ 830 mil foi paga ao vendedor em dinheiro, de forma dissimulada, enquanto um imóvel dado em pagamento por parte dos compradores foi superavaliado na tentativa de também ocultar pagamento em espécie e sua origem ilícita.

O ex-governador, a ex-primeira-dama e o contador também foram denunciados por obstrução da justiça, porque teriam, em agosto de 2018, tentado influenciar o corretor de imóveis que intermediou o negócio a esconder a existência daquele pagamento, caso viesse a ser procurado pelas autoridades.

COM A PALAVRA, O EX-GOVERNADOR

