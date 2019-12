Promotoria do crime organizado faz buscas na casa de ex-promotor de Fundações em SP Airton Grazzioli, do Ministério Público do Estado, sob suspeita de ligação com esquema de corrupção, é alvo de investigação do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco); dinheiro vivo encontrado em sua residência