Promotoria diz que prefeito maranhense ‘confessou expressamente’ que nomeou mulher, primo, genro e ex-genro

LEIA TAMBÉM > PF combate tráfico de drogas e armas em três Estados

O Ministério Público do Maranhão expediu Recomendação ao prefeito de Pirapemas, Iomar Salvador Melo Martins (PRB), para a imediata exoneração do seu genro Luís Henrique Chidiak Reis Júnior do cargo de secretário-adjunto de Meio Ambiente do município. A Recomendação da Promotoria foi enviada ao prefeito no dia 11.

Pirapemas, com cerca de 18 mil habitantes, fica localizada a 180 quilômetros da capital São Luís.

A manifestação do Ministério Público é assinada pelo promotor de Justiça Tiago Quintanilha Nogueira, titular da comarca de Cantanhede, à qual Pirapemas está afeta.

Segundo consta nos autos, o prefeito de Pirapemas ‘confessou expressamente’ ter nomeado quatro parentes para cargos de secretarias municipais de sua gestão: mulher, primo, genro e ex-genro.

O Ministério Público sustenta que especificamente no caso de Luís Henrique Chidiak Reis Júnior, atual genro do prefeito e formado em Odontologia, ‘não há qualificação técnica para o cargo de secretário-adjunto de Meio Ambiente e, portanto, está configurado nepotismo’.

Além disso, Luís Chidiak possui domicílio em São Luís.

“O prefeito Iomar Martins deve comunicar, no prazo de dez dias, sobre o acatamento ou não da Recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos”, informou a Promotoria.

O Ministério Público adverte que ‘a omissão em adotar as providências indicadas pode implicar na adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis contra o gestor municipal e demais responsáveis, por crime de responsabilidade e improbidade administrativa’.

COM A PALAVRA, O PREFEITO IOMAR

A reportagem busca contato com a assessoria do prefeito de Pirapemas. O telefone da prefeitura que consta do site não atendeu. O espaço está aberto para manifestação. (pepita.ortega@estadao.com e fausto.macedo@estadao.com)