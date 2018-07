Promotoria denuncia vereador no Paraná que trocava voto por carne, carvão e cerveja

O Ministério Público do Paraná denunciou o vereador Giovanni Aparecido Carneiro (PP), do município de Arapoti e um correligionário, Luciano Pedroso Sampaio, por crime eleitoral. Os dois são acusados por trocar voto por kit churrasco. Segundo a Promotoria Eleitoral da 164.ª Zona Eleitoral da comarca, nas últimas eleições, em troca de votos, os denunciados forneceram a eleitores ‘kits’ com valor estimado de R$ 150 cada, para a compra de produtos para churrasco – carne, carvão e cerveja.

O vereador ainda teria prometido facilitar o processo de aposentadoria de uma eleitora junto ao INSS.

As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 12, pelo Ministério Público do Paraná. A defesa do vereador nega distribuição do kit churrasco.

Arapoti, com 28 mil habitantes, fica a 240 quilômetros da capital Curitiba. A Promotoria ouviu testemunhas, fez busca e apreensão e interceptações telefônicas. A denúncia aponta que o vereador, então candidato, e o correligionário teriam deixado vários desses ‘kits’ acertados em um supermercado da cidade.

“Os produtos deveriam ser distribuídos a uma determinada relação de pessoas e pelo menos quatro receberam o material. Para a promessa de auxílio com a aposentadoria, recolheram diversos documentos com a vítima, como laudos médicos e guias do INSS”, informou a Promotoria.

O Ministério Público enquadrou o caso como crime pelo Código Eleitoral (art. 299 da Lei 4.737/1965). Caso a denúncia seja julgada procedente, os denunciados podem ser condenados a pena de até quatro anos de reclusão e multa – o vereador também pode perder o cargo.

