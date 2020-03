Promotoria denuncia vereador em Mato Grosso e mais 34 por associação ao tráfico

A Promotoria de Mato Grosso apresentou denúncia contra o vereador Calistro Lemes do Nascimento (PSD), de Várzea Grande, município vizinho a Cuiabá, e outras 34 pessoas por associação ao tráfico de drogas. Alguns investigados também foram denunciados por tráfico de drogas consumado. O político foi preso em 19 de dezembro último, na deflagração da Operação Cleanup, da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil, que combateu líderes do tráfico ligados à facção carioca Comando Vermelho na cidade.

O vereador, conhecido como ‘Jânio Calistro’, é escrivão de polícia aposentado. Ele foi pego em grampos telefônicos e mensagens trocadas por aplicativos de mensagens que mostraram ‘relação estreita’ com João Vanderson, vulgo ‘Peruca’, e Antonino, o ‘Zé Berinha’.

Durante o período em que foram monitorados pela Polícia Civil, eles trataram sobre a aquisição e o comércio de drogas ‘em sociedade’, bem como de ‘vultuosos valores financeiros’ provenientes do tráfico.

Em um dos diálogos, Calistro trama com ‘Peruca’ o assalto a uma carga de droga transportada por dois bolivianos avaliada em R$ 1,8 milhão. “(Calistro) Menciona que é nesses mesmo que vão ‘dar o bote’, enfatizando que qualquer coisa podem ‘empurrar’ os responsáveis pela droga, fazendo alusão matar os bolivianos”, destaca a Promotoria na denúncia.

Em outra situação, a Polícia Civil flagrou ‘Peruca’ contando ao vereador sobre a chegada de uma carga de droga avaliada em R$ 600 mil. Esta informação foi confirmada com a quebra do sigilo telefônico de Calistro, no qual foram encontradas imagens do entorpecente enviadas por ‘Peruca’ pelo WhatsApp.

Mandado de busca e apreensão contra o vereador encontrou sete munições e um carregador de pistola calibre .40. Por isso, a Promotoria solicitou a abertura de nova investigação para apurar se Calistro possui certificado de registro de arma de fogo.

Associação ao tráfico

A Promotoria solicitou a divisão dos fatos criminosos em denúncias separadas para agilizar o process. Assim, embora tenha encontrado indícios da prática de organização criminosa e lavagem de dinheiro, os fatos continuarão sendo investigados. Isto quer dizer que o Ministério Público ainda pode oferecer novas denúncias.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande requereu ao Poder Judiciário que seja determinado o desmembramento dos fatos apurados e o compartilhamento da prova produzida com o Grupo de Atuação Especial Contra o crime Organizado (Gaeco) para aprofundamento das investigações.

Os denunciados, além do vereador Calistro Lemes do Nascimento:

Lauriano Silva Gomes da Cruz; Antonino Getúlio da Cunha; Enivaldo Barbosa da Silva; João Vanderson Silva da Cunha; Eduardo Getúlio da Cunha; Bento Getúlio da Cunha; Jhonny Brendo Maciel de Souza; Reginaldo da Silva Rios; Evandro Maurílio Silva Costa; Yago Nunes Maia; Luiz Felipe da Silva; Marcos Henrique da Silva Nogueira; Reinaldo Francisco de Almeida; Luiz Henrique Wolker dos Santos; Thiago Oliveira Soares; Mauro Martins de Campos; Cedemilson Marques da Cruz; Uilian Gesse da Silva; Domingos Inocêncio da Silva; Joscimar dos Santos Oliveira; Cleiton da Silva; Kellen Auxiliadora Martins; Everton Garcia de Oliveira; Jonathan Magalhães da Silva; Cleiton de Souza Mangela; José Carlos da Silva; André da Silva Geraldo; Cleidiane Souza Santos; Dainey Aparecido da Costa; Rômulo de Souza Mangela; Lauro da Silva Gomes; Gabriele Ferrer da Silva; Ednelson Duarte da Silva; Jefferson Pereira da Silva.

COM A PALAVRA, A DEFESA

