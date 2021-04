Promotoria denuncia grupo criminoso que aplicava golpes em farmacêuticas de São Paulo

O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra grupo criminoso acusado de estelionato em São Paulo. A investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) identificou que os criminosos constituíram uma falsa Organização Não Governamental para ludibriar indústrias farmacêuticas a doarem medicamentos para então revendê-los no mercado.

A apuração foi desdobramento de outro inquérito, que mirava o mesmo grupo criminoso por crimes contra a saúde pública e à ordem tributária. No início do mês, a Justiça decretou a indisponibilidade dos bens dos acusados.

Segundo os promotores, os criminosos utilizavam de uma falsa ONG para se aproximar das farmacêuticas, afirmando que buscavam doações de medicamentos para serem repassados a órgãos públicos. As empresas então concediam descontos de até 90% ou doavam gratuitamente os insumos, com uma inscrição de ‘venda proibida ao comércio’. Os criminosos, porém, apagavam a mensagem e revendiam os remédios no comércio a preço de mercado.

A investigação apontou que o grupo auferiu lucro superior a R$ 16 milhões com os golpes cometidos entre 2020 e 2021.