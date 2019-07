Promotoria denuncia 18 empresários por ‘cartas marcadas’ em licitações de uniforme escolar no Paraná

O Ministério Público do Paraná denunciou nesta quinta-feira, 18, no âmbito da Operação ‘Cartas Marcadas’ um grupo de empresários investigados por associação criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação. Segundo a acusação, os 18 envolvidos teriam constituído diversas empresas para participar de processos de concorrência com administrações municipais, relacionadas ao fornecimento de uniformes escolares.

Até o momento, foram identificados 17 municípios paranaenses e cinco estados em que o grupo participou de licitações. A denúncia (Autos: 0004867-44.2019.8.16.0165) foi entregue à Vara Criminal de Telêmaco Borba (PR).

De acordo com as investigações, as empresas, em sua maioria de ‘fachada’, pertenciam a pessoas ligadas entre si, por parentesco ou amizade, algumas inclusive com o mesmo representante, e violavam o sigilo, fraudando a concorrência.

Na prática, as empresas não tinham sequer indústria ou maquinário. Os crimes ocorreram entre os anos de 2015 e 2018, pelo menos.

Os réus são investigados no âmbito da Operação ‘Cartas Marcadas’, deflagrada em 9 de julho pelo pelo Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) de Londrina e pela Promotoria de Justiça de Telêmaco Borba.

Naquele dia, foram cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão em cidades do Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso.

De acordo com o Ministério Público do Paraná, a denúncia é resultado da primeira parte das investigações.

Documentos que foram apreendidos na deflagração da operação ainda estão sendo analisados, informou a Promotoria.