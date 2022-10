Promotoria de São Paulo pede bloqueio de bens de filha de Aref, ex-diretor do Aprov nos governos Serra e Kassab

O Ministério Público de São Paulo impetrou um mandado de segurança contra uma sentença da juíza da 6ª Vara Criminal de São Paulo, Érika Soares de Azevedo Mascarenhas, pedindo efeito suspensivo ao recurso de apelação do órgão no processo criminal que tramita contra Ana Paula Saab Zampedio, filha do ex-diretor do Aprov (Departamento de Aprovação de Edificações) Hussain Aref Saab, falecido em 2020. Ele era o principal alvo da ação penal na Justiça de São Paulo pelos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Com o seu falecimento, sua punibilidade foi extinta. Sua filha, Ana Paula, continua como acusada no processo.

O mandado de segurança está sob relatoria do desembargador Ivo de Almeida, da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Hussain Aref Saab ocupou a direção do Aprov de 2005 a 2012 – gestões de José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD) -, quando, de acordo com a denúncia apresentada pelo MP, adquiriu 113 imóveis em todo o estado de São Paulo, patrimônio incompatível com a sua remuneração na época. A suspeita da acusação é de que ele ‘recebia vultosas quantias para dispensar o cumprimento de exigências legais, acelerar a tramitação de processos e aprová-los, negociar valores devidos pelos autores dos projetos submetidos à aprovação do órgão, etc’. A denúncia também afirma que ele exigia o pagamento de propinas para liberar a realização de empreendimentos.

Os imóveis foram registrados em nome da empresa SB4 Patrimonial, cuja atividade registrada junto ao Fisco é de ‘gestão e administração da propriedade imobiliária’. A Promotoria também afirma que, nas escrituras dos imóveis, as formas de pagamento e os valores pelos quais foram feitas as aquisições são falsos. A filha de Saab, Ana Paula, era sócia gerente da empresa. O mandado de segurança afirma que hoje há 48 imóveis em nome da SB4 e que muitos deles foram pagos em dinheiro vivo.

De um lado, a morte do ex-diretor extinguiu a punibilidade dos crimes dos quais ele foi acusado. De outro, sua filha foi absolvida pela juíza Érika Mascarenhas, pois a magistrada concluiu que ‘o conjunto probatório não demonstrou que a ré tivesse participado dolosamente dos atos de ocultação de valores descritos pelo órgão ministerial’.

O promotor de Justiça Rodrigo Mansour Magalhães da Silveira, do Gedec (Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel, à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos Financeiros), afirma no mandado de segurança que Ana Paula ‘assinou escrituras de compra e venda dos bens adquiridos em nome da empresa, bem como realizou pessoalmente pagamentos dos preços dos imóveis’. Por isso, o promotor recorreu pedindo a sua condenação.

Durante o trâmite do processo penal na primeira instância, em setembro de 2014, Érika Mascarenhas deu uma ordem de restrição sobre todos os bens da SB4 Patrimonial, impedindo que Ana Paula ou Saab fizessem quaisquer movimentações. Com a sentença absolutória, essas restrições foram revogadas. Em regra, o recurso de apelação criminal não possui efeito suspensivo, motivo pelo qual a sentença de primeira instância possui efeito imediato.

Através do mandado de segurança, o Ministério Público pede ao Tribunal de Justiça de São Paulo uma liminar que restabeleça o bloqueio dos bens registrados em nome da SB4 Patrimonial. De acordo com Rodrigo Silveira, a determinação da sentença vai liberar Ana Paula para ‘negociar e/ou dilapidar os bens imóveis liberados, além de se utilizar dos valores que poderão servir para ressarcimento do Erário havendo condenação final’.

Até a publicação desta reportagem, ainda não havia decisão sobre o pedido do Ministério Público.

