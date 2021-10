Promotoria de Curitiba denuncia rapaz de 19 anos acusado de matar a tiro vira-lata ‘Polaca’

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou por maus-tratos um jovem de 19 anos suspeito de matar uma cadela a tiro em Curitiba, no último dia 12. Segundo a denúncia, ele teria atirado contra o animal com uma espingarda de pressão. A tutora afirmou, em vídeo postado nas redes sociais, que, ao confrontá-lo, o jovem confirmou que havia feito o disparo. A denúncia foi feita por meio da Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba.

Leia Também Cão morre em voo da Latam e aérea decide interromper venda de transporte de pets pelos próximos 30 dias

A cadela vira-lata, chamada Polaca, pertencia à vizinha do suspeito. Em vídeo publicado nas redes sociais, a tutora Viviane Calionis mostra a cadela deitada com o ferimento na barriga e afirma que cobrou informações do vizinho, que confirmou que havia atirado contra o animal. Ela afirma, ainda, que o vizinho acusava Polaca de invadir sua propriedade para comer os ovos das galinhas. No vídeo, mostra também os quatro filhotes que Polaca tinha dado cria duas semanas antes e ainda amamentava.

Confira o vídeo postado pelo delegado da Delegacia do Meio Ambiente no Paraná Matheus Laiola.

Segundo Viviane, ao chegar em casa do supermercado, encontrou a cadela deitada perto de um riacho. Ao se aproximar, viu que o animal tinha um buraco na barriga. Seu marido teria confirmado que ouviu o barulho do tiro, mas não havia percebido o alvo. Ela foi até o vizinho e, ao questionar quem havia feito aquilo, o jovem teria admitido que havia sido ele. No vídeo, a tutora diz que os vizinhos ‘vieram pra cima’ do casal e quiseram ‘agredi-los’.

O delegado afirmou que, inicialmente, o suspeito negou o crime e disse que estava praticando tiro ao alvo quando acertou, acidentalmente, a cadela, mas em seguida confessou o crime, dizendo que só disparou para assustá-la, sem a intenção de causar o óbito.

Os tutores acionaram um veterinário, mas ele não chegou a tempo para socorrer a cadela.