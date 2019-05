Promotoria caça ‘fantasmas’ nos gabinetes de seis vereadores de Nova Serrana

O Ministério Público de Minas deflagrou nesta terça, 7, operação conjunta com a Polícia Civil em busca de ‘fantasmas‘ nos gabinetes de pelo menos seis vereadores do município de Nova Serrana, no interior do Estado, com cerca de 100 mil habitantes, a 120 quilômetros de Belo Horizonte.

A força-tarefa cumpre 13 mandados de buscas, dos quais 7 na Câmara. Os investigadores querem ter acesso a documentos e arquivos de computadores. Elas vasculham as salas do Departamento Pessoal e os gabinetes de seis parlamentares. Também estão nas residências de dois vereadores.

O presidente da Câmara, Osmar Santos (PROS), é citado na investigação. A reportagem fez contato por email com o gabinete de Osmar, mas ainda não obteve retorno.

A investigação foi aberta em 2018, a partir de uma denúncia anônima que apontava a contratação de pelo menos oito ‘funcionários’ pelo critério exclusivo do apadrinhamento.

Os contratados haviam atuado nas campanhas eleitorais dos vereadores. Em troca, foram admitidos sem concurso público por contracheques de até R$ 2.800, segundo a Promotoria. Os investigados nem davam expediente na Câmara, diz a investigação.

