Promotoria decide investigar pagamento de R$ 100 mil da Prefeitura de São Paulo à Daniela Mercury em show no 1º de Maio pró-Lula

A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público de São Paulo vai abrir uma apuração sobre o pagamento, com recursos públicos, do show da cantora Daniela Mercury em evento que contou com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de maio em São Paulo.

O Estadão apurou que será distribuído internamente no órgão, ainda na tarde desta quinta-feira, 5, um procedimento sobre suposta improbidade. Segundo promotores de Justiça ouvidos pela reportagem, a apuração deve se debruçar sobre um possível prejuízo ao erário e violação a princípio da administração pública.

A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público paulista conta com dez integrantes. O caso ficará sob responsabilidade de um dos promotores.

O Ministério Público de São Paulo recebeu na tarde desta quarta, 4, uma notícia de fato – pedido de apuração – com base em informação publicada no Diário Oficial da capital paulista sobre o pagamento de R$ 100 mil à cantora.

Como mostrou o Estadão, Daniela Mercury e ao menos quatro artistas que participaram do evento organizado por centrais sindicais receberam R$ 187 mil pela realização dos shows na Praça Charles Miller.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, os shows foram viabilizados a partir de uma emenda parlamentar do vereador Sidney Cruz (Solidariedade), no valor total de R$ 360 mil – dos quais foram gastos R$ 187 mil.

A Controladoria Geral do Município (CGM) de São Paulo abriu, de ofício, uma sindicância para investigar a contratação dos shows.

Ao Estadão, a produtora que administra a carreira da cantora disse que sua contratação foi feita pela MGioria Comunicações e que a artista não recebeu recurso da Prefeitura.