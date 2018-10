Promotoria acusa ex-secretário de Serra e Kassab por ‘mesada’ de R$ 600 mil da Máfia da Merenda Justiça de São Paulo manda citar Januário Montone, que chefiou as pastas de Saúde e Gestão; ele é alvo de ação civil e também de denúncia criminal do Ministério Público do Estado, por lavagem de dinheiro e corrupção