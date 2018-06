Promotoria acusa ex-prefeita maranhense por dispensa ilegal de 52 licitações

O Ministério Público do Maranhão denunciou criminalmente a ex-prefeita de Nina Rodrigues, no interior do Estado, por dispensa ilegal de 52 licitações com recursos do Fundo Municipal de Saúde (FMS), em 2007. A informação foi divulgada pelo Ministério Público.

Iara Quaresma Rodrigues (PDT) é acusada pelo promotor de Justiça Benedito Coroba, da Comarca de Vargem Grande.

Nina Rodrigues tem cerca de 15 mil habitantes e se localiza a 184 quilômetros da capital São Luís.

A pena prevista para o crime de dispensa ilegal de licitação é de detenção por três anos a cinco anos e pagamento de multa.

A denúncia da Promotoria é baseada no Relatório de Instrução nº 450/2008, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Os procedimentos licitatórios referiam-se à aquisição de gêneros alimentícios (11), combustível (18), medicamentos e material hospitalar (18) e material de limpeza (5).

COM A PALAVRA, IARA QUARESMA RODRIGUES

A reportagem não localizou Iara Quaresma Rodrigues. A reportagem ligou para o Diretório Estadual do PDT no Maranhão, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.