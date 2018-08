Promotoria acusa ex-diretor do Metrô por improbidade e propina de R$ 2,5 mi

O Ministério Público de São Paulo entrou na Justiça com ação de improbidade administrativa contra o ex-diretor do Metrô Sérgio Brasil, acusado de alterar um dos editais da Linha 5-Lilás ‘para dirigir a licitação’. Segundo a investigação, Brasil teria recebido propina de R$ 2,5 milhões em dinheiro do consórcio contratado. A ação foi proposta pelo promotor de Justiça Marcelo Camargo Milani, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, braço do Ministério Público. O promotor pede indisponibilidade dos bens de Brasil e de outros três citados na ação no montante de R$ 336,91 milhões, valor do prejuízo apurado e multa.

Documento LILÁS PDF

O ex-diretor do Metrô é citado em relatórios da Operação Lava Jato. Em maio, ele já havia sido denunciado criminalmente pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro (Gedec).

A ação é baseada na delação premiada de executivos da empreiteira Camargo Corrêa.

Na época da licitação, Brasil exercia o cargo de gerente de contratações e compras do Metrô. Segundo o Ministério Público, ele teria solicitado e recebido ’em razão da sua função’ vantagem indevida de R$ 2,5 milhões.

“Sem dúvida, que as investigações revelaram a face oculta de dirigente do Metrô, em que se entende ainda que parcialmente porque a demora em execução e término de obras de mobilidade tão importantes para a população que clama por mais e melhor transportes”, assevera Marcelo Milani.

“A regra da licitação pela qual somente uma empresa ou consórcio poderia ganhar cada lote, em verdade, propiciou que o conluio fosse exitoso e que as empresas envolvidas se beneficiassem da situação, sendo contratadas por valores que muito se aproximavam do último e maior valor orçado pela administração pública, gerando claro e elevado prejuízo ao erário.”

Segundo o promotor, ‘o réu Sérgio Brasil solicitou e recebeu vantagem indevida da empresa Carmargo Corrêa, contratada pelo Metrô, tendo sido fundamental para a consecução dos atos ímprobos sua qualidade de Gerente de Contratações e Compras da Companhia do Metropolitano de São Paulo’. “Como não fez o que a lei determinava, o demandando referido violou o princípio da legalidade, estabelecido no artigo 37, caput, da Constituição Federal.”

COM A PALAVRA, SÉRGIO BRASIL

A reportagem está tentando contato com a defesa de Sérgio Brasil. O espaço está aberto para manifestação.

COM A PALAVRA, O METRÔ

Quando a denúncia criminal foi apresentada pelo Ministério Público à Justiça, em maio, o Metrô destacou. “O Governo do Estado de São Paulo e o Metrô são vítimas dos crimes investigados pelo Ministério Público. Por isso, colaboram com o processo analisando as cláusulas da proposta de delação em suas condições jurídicas, financeiras e técnicas, para que sua homologação garanta a proteção do interesse público.”

“A Procuradoria Geral do Estado investiga o caso e irá solicitar ressarcimento aos cofres públicos frente comprovação das irregularidades. O Metrô é o maior interessado na apuração das denúncias de formação de cartel ou de conduta irregular de agentes públicos e, assim, continua à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. Cabe salientar ainda que Sérgio Corrêa Brasil não é mais funcionário da Companhia desde dezembro de 2016.”