Promotores e procuradores organizam protestos em todo o País contra a PEC que aumenta influência do Congresso no Conselhão

Promotores e procuradores articulam atos em 18 capitais contra a PEC que altera a composição e as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). As manifestações estão previstas para a próxima semana, entre os dias 13 e 15.

O CNMP, ou ‘Conselhão’, é responsável por fiscalizar a conduta de membros do Ministério Público. A PEC que tramita na Câmara dos Deputados atinge tanto a composição do colegiado quanto a própria função do órgão. Isso porque, além de criar assentos para aumentar a influência do Congresso sobre a instituição, o texto também propõe que o conselho ganhe a atribuição de rever atos privativos de promotores e procuradores.

A proposta vem sendo duramente criticada e encarada como uma reação da classe política ao trabalho de investigação do MP. Protestos estão sendo organização em Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória.

Um dos organizadores das manifestações, o promotor de Justiça Manoel Murrieta, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), avalia que, se aprovado, o texto vai enfraquecer a autonomia funcional inclusive para investigar corrupção e tráfico de drogas. “A interferência política poderá frear inquéritos que afetem interesses dos poderosos”, afirma.

Além dos atos programados, a Conamp também prepara uma análise técnica detalhada para entregar aos partidos com representação na Câmara. Apresentada pelo deputado Paulo Teixeira (PT-SP), a PEC ganhou apoio de deputados do próprio PT e do PDT, DEM, PP, PCdoB, Republicanos, PSL, PSC, MDB, PSOL e PTB.

Murrieta diz ainda que o texto abre caminho para ‘perseguição, direta ou indiretamente, pelas pessoas que cometeram alguma ilegalidade’. “Em resumo, o texto apresenta um retrocesso que pode impactar toda a sociedade brasileira. Por isso, nos manifestamos contrários à aprovação e pedimos o apoio de todos contra esse absurdo que nos cerca”, conclui.