Promotores fazem buscas na prefeitura de Bauru na Operação Sete Mãos

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público do Estado, deflagraram nesta segunda-feira, 6, a Operação Sete Mãos para buscas e apreensões em duas residências na cidade de Bauru, e também nas dependências do Gabinete da Procuradoria Geral do Município, que fica na sede da Prefeitura. Os mandados foram cumpridos por ordem da 4.ª Vara Criminal de Bauru.

A Sete Mãos culminou no oferecimento de denúncia contra sete investigados, entre eles dois servidores da Secretaria de Planejamento de Bauru (Seplan), um empresário do ramo imobiliário e o procurador-geral do Município, Ricardo Chama. As informações foram divulgadas pela Promotoria.

O Ministério Público assinalou que, desde o início, as investigações contaram com o apoio da própria Secretaria de Planejamento e da Corregedoria-Geral do Município. A Promotoria também contou com o reforço da Polícia Militar, para cumprimento das buscas realizadas nesta segunda-feira, 6.

Segundo investigação que se prolongou por aproximadamente quinze meses, o GAECO apurou que ‘o procedimento de registro do empreendimento imobiliário denominado Loteamento Chácaras Terra Branca foi promovido mediante a falsidade ideológica de certidão pública municipal, com burla às regras de parcelamento do solo’.

O Ministério Público destaca que “um empresário – sócio majoritário da área -, um advogado especialista em direito registral, uma pessoa que se intitula consultor imobiliário e o procurador-geral do município se associaram criminosamente para promover a regularização fraudulenta da área”.

“Com isso, lograram que dois servidores da Secretaria de Planejamento promovessem a lavratura de certidão municipal com conteúdo falso, que permitiu o registro do loteamento no 1.º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru”, diz o texto divulgado pela Promotoria.

“Apurou-se, ademais, que um dos denunciados, consultor imobiliário do empresário sócio majoritário da área, perpetrou dois crimes de estelionato contra o sócio minoritário do Loteamento Chácaras Terra Branca.”

A Promotoria afirma que ‘também foi apurado que o procurador-geral do Município patrocinou interesse privado e ilegítimo perante à Administração Pública, e recebeu para si, indiretamente, vantagem indevida, para praticar ato infringindo dever funcional’.

“Ainda, e juntamente com sua esposa, ele ocultou e dissimulou a origem dos valores recebidos criminosamente, praticando, com isso, delito de lavagem de dinheiro.”

O Ministério Público atribui aos denunciados associação criminosa, advocacia administrativa, falsidade ideológica, estelionatos, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE BAURU

“Com relação à operação deflagrada pelo GAECO nesta data, a Prefeitura de Bauru esclarece que os fatos investigados são anteriores à atual gestão, e que desde o início deste processo vem colaborando integralmente com as investigações.”

“Os mesmos fatos também são objeto de apuração junto à Corregedoria-Geral do Município, procedimento aberto no início de 2017.”

“A Prefeitura de Bauru aguarda a condução do processo pelo Poder Judiciário e afastará todos os envolvidos de suas funções até a conclusão do processo.”

COM A PALAVRA, O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE BAURU

A reportagem está tentando contato com o procurador-geral Ricardo Chama. O espaço está aberto para manifestação.

COM A PALAVRA, CHÁCARA TERRA BRANCA

A reportagem está buscando contato com representantes da Terra Branca. Espaço aberto para manifestação.