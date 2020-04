Promotores em todo o País manifestam apoio a Moro

O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Púbico (CONAMP), Manoel Murrieta, reagiu à saída do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do cargo, nesta sexta, 24. Em nota, a entidade manifesta apoio a Moro, que pediu para sair do governo após o presidente mandar demitir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A entidade congrega 16 mil promotores em todo o País.

COM A PALAVRA, CONAMP

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONAMP, entidade de classe de âmbito nacional que congrega mais de 16.000 membros do Ministério Público em todo o País, vem manifestar irrestrita confiança na importância da Democracia para a República Federativa do Brasil. Reiteramos o nosso reconhecimento da excelência do trabalho desempenhado pelo Ministro Sérgio Moro em toda a sua atuação profissional, especialmente, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública onde sua dedicação aos temas de combate à corrupção e à criminalidade grave sempre esteve viva. O desempenho de Moro também merece o devido destaque pelo fato de que, desde à época de Juiz Federal, sempre respeitou e prestigiou o Ministério Público brasileiro, bem como todo o sistema de Justiça.

Nesse sentido, a CONAMP, defensora do livre exercício das liberdades individuais e sociais, reafirma sua confiança e seu compromisso com a democracia brasileira; com a independência dos Poderes; com o respeito às instituições e nos direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro.

Manoel Murrieta

Presidente