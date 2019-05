Promotores do Gaeco denunciaram 233 servidores públicos por ligação com crime organizado em 2018 Relatório da Subprocuradoria de Políticas Criminais da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo revela que número de operações, denúncias e prisões do Grupo de Atuação especial de Combate ao Crime Organizado bateu recorde no ano passado