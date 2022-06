‘Promotores deviam pendurar melancia no pescoço’, desafia prefeito de Ilhabela após STF negar recurso contra sua cassação Em entrevista ao jornal 'Tribuna do Povo', do município no litoral Norte de São Paulo, Toninho Colucci (PL) disse que reforma na Lei de Improbidade impede que ele seja destituído e criticou 'guerra' do Ministério Público contra prefeitos; 'Absurdamente isso acaba prosperando'