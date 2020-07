Promotores miram número 2 da Saúde de Ibaneis por superfaturamento e fraudes na compra de testes da covid-19

O Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Civil deflagraram na manhã desta quinta, 2, a Operação Falso Negativo, para apurar irregularidades na compra de testes para a Covid-19 pelo governo do DF. Segundo os investigadores há fortes indícios de superfaturamento na aquisição dos insumos e ainda evidências de que os testes comprados ‘seriam imprestáveis para a detecção eficiente ou de baixa qualidade na detecção’ do novo coronavírus.

Entre os alvos da operação está o subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Saúde do DF, Iohan Andrade Struck. A casa do servidor foi alvo de buscas. O diretor do Laboratório Central do DF, Jorge Antônio Chamon Júnior, também é alvo da investigação.

Segundo a Promotoria do DF, ao todo são cumpridos 74 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em mais sete Estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. As ordens foram expedidas pela Justiça Estadual e os MPs estaduais dão apoio às ações.

No Paraná, por exemplo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Maringá, em São José dos Pinhais e em Curitiba. No Rio, as ordens foram cumpridas em sete endereços na capital e em Nova Iguaçu. A Promotoria fluminense indicou ainda que 600 agentes estiveram envolvidos nas diligências em todo o País.

Entre os alvos das buscas estão a Secretaria de Saúde do DF, o Laboratório Central de Saúde Pública e a Farmácia central (local onde foi gravado o vídeo a seguir).

A investigação mira contratos que somados ultrapassam R$ 73 milhões e foram fechados por meio de dispensa de licitação, diz o MPDFT. A Promotoria investiga suposto superfaturamento de R$ 30 milhões.

A ‘falso negativo’ investiga os crimes de organização criminosa, fraude em licitação, cartel, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa.

Em nota, o MP do Rio indicou que os investigadores encontraram evidências de que a Secretaria de saúde do DF ‘autorizou a troca de algumas marcas de testes e de que as novas marcas seriam imprestáveis para a detecção eficiente do Covid-19 ou de baixa qualidade nessa detecção, podendo gerar um ‘falso negativo’. Ainda segundo a Promotoria, a ‘troca’ da marca dos testes foi autorizada após os produtos já terem ingressado na Farmácia Central – “ou seja, o vendedor ofereceu e concorreu com uma determinada marca de teste e entregou outra, tendo a Secretaria de Saúde autorizado tal procedimento ilegal posteriormente e não antecipadamente”.

“Ainda segundo a investigação, o superfaturamento fica claro quando se percebe que a SES/DF comprou testes do tipo IgM/IgG que variam entre R$ 73 e R$ 187a unidade, ao passo que, no Ministério da Saúde, se ofertou o mesmo tipo de teste por R$ 52,82. Nessa mesma licitação, a Medlevensohn ofereceu o teste a 88,60, enquanto que para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal o mesmo teste foi oferecido por R$ 109,00. Considerando o menor valor apresentado para oferta dos destes na SES/DF, a investigação apura superfaturamento que pode ser superior a R$ 18 milhões. Tomando como base o preço dos testes na licitação do Ministério da Saúde, esse valor supera R$ 33,5 milhões”, indicou a Promotoria fluminense em nota.

COM A PALAVRA, O GOVERNO DO DF

“Todos os testes comprados, recebidos através de doações ou enviados pelo Ministério da Saúde tem o certificado da Anvisa e portanto foram testados e aprovados pelo órgão Federal. Quanto aos preços, representam os valores praticados no mercado e as compras foram efetuadas avaliando as marcas apresentadas, os certificados de qualidade e os menores preços apresentados pelas empresas nas propostas.”