Promotores apontam falta de ‘resposta satisfatória’ de Covas e Doria sobre coronavírus

Promotores do Ministério Público de São Paulo criticaram o que chamam de falta de ‘resposta satisfatória’ do governo João Doria (PSDB) e da Prefeitura paulistana, gestão Bruno Covas (PSDB), sobre questionamentos a respeito dos casos de coronavírus. Eles fizeram recomendações para o combate do coronavírus. Ressaltaram, ainda, que eventual ofensa ao direito à saúde pode ‘ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos gestores’.

O Brasil tem 98 casos confirmados que estão distribuídos por 12 Estados e o Distrito Federal, a maioria em São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, o País tem 1.485 casos suspeitos e 1.344 análises foram descartadas. (veja a cobertura ao vivo aqui)

Os promotores Dora Martin Strilicherk e Arthur Pinto Filho, do Ministério Público paulista, conduzem um procedimento para acompanhar as políticas de prevenção, contenção, e tratamento adotadas por parte da capital e do Estado. “A situação, lamentavelmente, está se agudizando com o aumento exponencial de infectados no Brasil e no Estado de São Paulo”, afirmam.

Segundo eles, ‘foram expedidos ofícios à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde, solicitando-se esclarecimento sobre as medidas de prevenção que serão adotadas, inclusive quanto à correta orientação da população e o plano de contingência elaborado no caso de eventual epidemia’.

De acordo com os promotores, foi dado um prazo de dez dias para a apresentação de informações, mas, ‘não foi dada resposta satisfatória a todos os questionamentos efetuados pela Promotoria’. “Ocorre, contudo, que o contágio por coronavírus tem se expandido de maneira vertiginosa, no Brasil e no mundo”.

Os promotores afirmam, por exemplo, haver ‘evidentes contradições’ entre declarações do governador João Doria e do coordenador do Grupo de Contingenciamento do Coronavírus, Davi Uip.

“Enquanto o governador assevera ser desnecessária a tomada de medidas oficiais contra aglomerações em geral, o Coordenador do Comitê propala a necessidade de controle das aglomerações, transmitindo informações dissonantes, que geram insegurança na população”, diz.

Segundo os promotores, desse ‘modo, e especialmente com o decreto de uma pandemia pela OMS, o gestor não pode se furtar de tomar as medidas de Estado cabíveis para prevenir o risco de contágio, delegando-as somente à boa vontade e discernimento dos particulares, que aparentemente não têm todas as informações adequadas para tomada dessa decisão’.

“A consequência de os gestores se omitirem na tomada de medidas oficiais contra aglomerações, bem como de medidas de prevenção/informação em geral, é a contaminação de grande parte da população de maneira simultânea, impedindo o sistema de saúde de dar respostas adequadas ao coronavírus e às demais doenças que necessitam de atendimento / leitos hospitalares”, ressaltam.

Segundo os promotores, há ‘necessidade de que sejam tomadas medidas oficiais contra aglomerações, é importante registrar que, diferente do quanto afirmado pelo Coordenador do Grupo de Contingenciamento’.

“Não basta somente solicitar informalmente o resguardo da população de risco (idosos), sendo necessária a adoção de política pública para que os cidadãos em geral não sejam transmissores do vírus para a população de risco, mormente considerando que foi dado início à transmissão comunitária da COVID-19”, afirmam.

“A adoção de medidas preventivas antes que o vírus se alastre é demonstrada de forma incontestável por gráficos (como aquele a seguir acostado), que revelam que o contágio se expande em progressão geométrica, como aliás confirma o incremento de pessoas contagiadas no Estado de São Paulo, que aumentou 53% de um dia para o outro (11/03/29 – 12/03/20)”, afirmam os promotores.

Eles ressaltam que ‘os dados encaminhados pela Secretária Municipal, revelando taxa de internação em 12,9% dos casos confirmados de coronavírus, atestam o risco de colapso do sistema de saúde, caso efetivada a progressão geométrica em que o vírus tem se alastrado no mundo, de modo geral, e no Estado de São Paulo, em particular’.

“Destarte, ante o quadro acima relatado, constata-se que a mera informação verbal, ausente motivação técnica e informações mais consistentes das decisões administrativas tomadas pelo poder público na prevenção do COVID-19 não se mostram suficientes para evitar o contágio e o colapso do sistema de saúde”, escrevem.

Os promotores elencam ao governo e à Prefeitura uma série de recomendações:

Encaminhamento à Promotoria da Saúde das notas técnicas, acompanhadas da curva de progressão geométrica do Coronavírus, bem como das justificativas técnicas e fáticas que deram suporte à decisão do Governo Municipal e Estadual de não expedirem recomendação e adotarem medidas governamentais oficiais para evitar aglomerações, deixando os cuidados de controle e prevenção do contágio somente aos particulares.

2. Comprovação da realização de campanha oficial, por todos os meios de comunicação adequados, informando a população, quanto aos seguintes aspectos:

a) Risco de letalidade para a população jovem;

b) Risco de letalidade para a população idosa e com comorbidades;

c) Explicação da necessidade de evitar aglomerações para impedir o contágio individual e as consequências de uma contaminação simultânea e em larga escala da população, o que resultaria em caos para o sistema de saúde (SUS, convênios e privados), que não teria capacidade de dar respostas às demandas de saúde, em geral e do coronavírus (ex: número insuficiente de leitos, medicamentos e insumos).

d) Explicação para a população sobre os sintomas e níveis de gravidade da doença, bem como sobre as situações em que deve ser buscado o sistema de saúde, evitando o contágio no próprio equipamento de saúde e a procura desnecessária dos prontos socorros.

3. Publicação diária das notas técnicas referidas no item 01, bem como das notas informativas referidas no item 02, de acordo com a evolução e necessidade do caso, em sites oficiais do governo do Estado e do Município.

4. Informação sobre as medidas emergenciais e encaminhamento dos protocolos e fluxos de atendimento no tocante à prevenção e contenção da epidemia nos seguintes aparelhos públicos:

a) Presídios; e

b) Equipamentos assistenciais de acolhimento, como os destinados

à população de rua, aos idosos, e às crianças e adolescentes.

5. Informação sobre as medidas de ampliação da rede que estão sendo tomadas, notadamente na contratação de médicos, dos leitos de UTI, equipamentos de respiração, compra de medicamentos, insumos e testes para comprovação do Coronavírus.