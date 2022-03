Promotora que atuou no caso Marielle e combateu crime organizado no Rio vai receber Prêmio ‘Mulheres de Coragem’ de secretário dos EUA Simone Sibilio, primeira mulher a chefiar o Gaeco do Ministério Público fluminense, e mais onze que se destacaram em outros países, serão agraciadas em cerimônia virtual marcada para esta sexta-feira, 3, conduzida por Antony Blinken e com a participação da primeira-dama americana, Jill Biden