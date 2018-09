Promotor na mira de filho de condenado por corrupção teme novo ataque Rogério Sanches, assessor da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e acusador de ex-secretário de Obras de Vinhedo que pegou 37 anos de cadeia por esquema de propinas, suspeita que outros sentenciados do mesmo grupo podem tentar mais uma ofensiva como a do homem que sábado à noite tentou invadir seu condomínio com uma faca