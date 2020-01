Promotor militar diz que é ‘absurda’ absolvição de dois capitães do Exército no afogamento e morte de três recrutas durante exercício

LEIA TAMBÉM > Procuradoria acusa 5 do Exército por afogamento e morte de três soldados em Barueri

O promotor do Ministério Público Militar Renato Brasileiro de Lima, acusador de cinco militares e ex-militares pelo afogamento e morte de três recrutas durante exercício em 2017, em Barueri (Grande São Paulo), afirmou que vai recorrer da absolvição dos dois capitães do Exército acusados na ação. O promotor considerou a decisão da Justiça Militar ‘um absurdo’ – foram condenados um ex-tenente, um ex-cabo e um ex-soldado -, e aguarda a publicação da sentença na quarta, 5, para buscar reforma da decisão junto ao Superior Tribunal Militar.

Os dois capitães – Moisés Lopes da Silva Júnior e Luiz Henrique Machado Brites – foram absolvidos por 3 votos a 2 no julgamento realizado na quarta, 29. A maioria dos jurados entendeu que não houve provas ‘do envolvimento direto deles nas mortes’.

Os condenados foram o ex-tenente Rodrigo de Oliveira Salatiel (2 anos e 15 dias de detenção em regime aberto e com o direito de apelar em liberdade), o ex-cabo Felipe de Oliveira Silva (2 anos e 15 dias de detenção em regime aberto e com o direito de apelar em liberdade) e o ex-soldado Jorge Henrique Custódio Avanci (1 ano 7 meses e 18 dias em regime aberto e com o direito de apelar em liberdade).

O ex-soldado recebeu pena menor por ter menos de 21 anos à época.

Os três participaram diretamente da instrução.

Entenda o caso

O Ministério Público Militar denunciou os cinco por homicídio culposo majorado e lesão corporal culposa. Os crimes estão previstos nos artigos 206 e 210 do Código Penal Militar.

Os juízes entenderam que o ambiente de trote no acampamento militar resultou nas mortes e na lesão.

As mortes ocorreram por volta das 17h, no dia 24 de abril de 2017, durante a execução de uma pista de orientação, com mapas e bússolas.

Os três réus condenados participaram diretamente da execução da pista de orientação diurna, ocasião em que quatro soldados recrutas entraram em um lago, mesmo sem saber nadar.

Três deles se afogaram e o outro foi socorrido por militares participantes do acampamento.

No mesmo dia 24 de abril, o Exército abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do acidente.

O exercício de longa duração de instrução individual básica do efetivo variável (recrutas) de 2016 era do 21.º D SUP – situado na Vila Anastácio, São Paulo -, mas foi feito nas dependências do 20.º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (20.º GACL), localizado na Estrada de Jandira, Jardim Belval, na cidade de Barueri (SP).